Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet, Hôtel Rivet, Nîmes

Informations pratiques

Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel Rivet Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette somptueuse demeure néoclassique est construite en 1786 pour David Rivet, négociant en soierie et armateur établi à Cadix.

L’hôtel accueille depuis 1987 l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes.

Visite guidée par les étudiantes et étudiants. Durée : 20 minutes.

Hôtel Rivet 10 Grand Rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie

Cette somptueuse demeure néo-classique est construite en 1786 pour David Rivet, négociant en soierie et armateur établi à Cadix.

© Germain Belan – Ville de Nîmes