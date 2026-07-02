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Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet, Hôtel Rivet, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Rivet · Nîmes

Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet, Hôtel Rivet, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel Rivet
Adresse
10 Grand Rue, 30000 Nîmes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel Rivet Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette somptueuse demeure néoclassique est construite en 1786 pour David Rivet, négociant en soierie et armateur établi à Cadix.
L’hôtel accueille depuis 1987 l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes.
Visite guidée par les étudiantes et étudiants. Durée : 20 minutes.

Hôtel Rivet 10 Grand Rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie
Cette somptueuse demeure néo-classique est construite en 1786 pour David Rivet, négociant en soierie et armateur établi à Cadix.

© Germain Belan – Ville de Nîmes

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