Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet, Hôtel Rivet, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Rivet · Nîmes
Informations pratiques
Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel Rivet Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Cette somptueuse demeure néoclassique est construite en 1786 pour David Rivet, négociant en soierie et armateur établi à Cadix.
L’hôtel accueille depuis 1987 l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes.
Visite guidée par les étudiantes et étudiants. Durée : 20 minutes.
Hôtel Rivet 10 Grand Rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie
Cette somptueuse demeure néo-classique est construite en 1786 pour David Rivet, négociant en soierie et armateur établi à Cadix.
© Germain Belan – Ville de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Nîmes au clair de lune RDV à l’Office de Tourisme Nîmes 2 juillet 2026
- Aldous Harding SMAC Paloma Nîmes 3 juillet 2026
- Jamiroquai Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 3 juillet 2026
- PUBLIC HOUSE PALOMA – PATIO Nimes 3 juillet 2026
- Ludovico Einaudi Festival de Nîmes boulevard des Arènes Nîmes 3 juillet 2026