Visite guidée : présentation historique de l’Abbaye aux Hommes, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Visite guidée : présentation historique de l’Abbaye aux Hommes 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye.

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye.

©Christophe Bilien