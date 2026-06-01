Visite guidée : présentation historique de l’Abbaye aux Hommes, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
Visite guidée : présentation historique de l’Abbaye aux Hommes, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée : présentation historique de l’Abbaye aux Hommes 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye.
Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye.
©Christophe Bilien
À voir aussi à Caen (Calvados)
- EGRAPA 2026 European Group for Research on Aging and Physical Activity Université de Caen Normandie Campus 1 Caen 1 juin 2026
- Concert Julian Alvarado music The People Caen 2 juin 2026
- LE FILIP THEATRE A L’OUEST Caen 3 juin 2026
- LAURENT BARAT – LAURENT BARAT S ENCHAINE THEATRE A L’OUEST Caen 3 juin 2026
- Vernissage exposition Roya Rassuli au MoHo Espace Experiment du MoHo Caen 3 juin 2026