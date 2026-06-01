Visite guidée « Quand les pierres nous parlent », Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Visite guidée « Quand les pierres nous parlent » 13 et 14 juin Les Menhirs de Monteneuf Morbihan

Jauge limitée à 30 personnes, la réservation sur notre site internet est recommandée. Possibilité de se joindre à la visite sans réservation préalable si la jaune limite n’est pas atteinte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Accompagnés d’un(e) médiateur(ice) partez à la découverte des traces laissées sur les menhirs de la Préhistoire à nos jours afin de comprendre l’histoire du site.

Les Menhirs de Monteneuf D776, 56380 Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne https://menhirsmonteneuf.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://menhirsmonteneuf.fr/ »}] Sur ce site, plus de 500 mégalithes ont été trouvés suite à des fouilles archéologiques entre 1989 et 1995. Présence d’un parking proche de l’accueil des menhirs, présence de toilettes, de tables de pique-nique et de poubelles.

Accompagnés d’un(e) médiateur(ice) partez à la découverte des traces laissées sur les menhirs de la Préhistoire à nos jours afin de comprendre l’histoire du site.

© De l’Oust à Brocéliande Communauté