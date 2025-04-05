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Visite guidée (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la gastronomie et du vin · Dijon

Visite guidée (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cité internationale de la gastronomie et du vin
Adresse
12 Parvis de l'Unesco, 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Visite guidée (R)évolutions dans l’assiette 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(R)évolutions dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.
Profitez d’une visite guidée exceptionnellement gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedelagastronomie-dijon.fr »}]
(R)évolution dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.

©Anthony Perrot

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