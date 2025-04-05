Visite guidée (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la gastronomie et du vin · Dijon

Informations pratiques

Visite guidée (R)évolutions dans l’assiette 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(R)évolutions dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.

Profitez d’une visite guidée exceptionnellement gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedelagastronomie-dijon.fr »}]

(R)évolution dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.

©Anthony Perrot