Visite guidée spéciale familles, La Comédie de Reims, Reims
samedi 19 septembre 2026 · La Comédie de Reims · Reims
Informations pratiques
Visite guidée spéciale familles Samedi 19 septembre, 16h30 La Comédie de Reims Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Spécialement conçue pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leurs parents.
Ce parcours est l’occasion de découvrir, sur un mode ludique, l’histoire du Centre dramatique national!
Durée estimée : 1h15.
La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326484900 https://www.lacomediedereims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lacomediedereims.fr/selection/event/date?productId=10229881044741>mStepTracking=true »}] Jean Le Couteur a conçu un bâtiment généreux aux volumes imbriqués, résultant d’une articulation verticale et horizontale des différentes fonctions de l’édifice, et aboutissant à une combinaison d’espaces modulables et polyvalents tous visibles du foyer central. L’édifice a été pensé pour répondre aux missions des Maisons de la culture telles que les voulait André Malraux, lieu de diffusion et de création culturelle pluridisciplinaire, ouvert au plus grand nombre.
Spécialement conçue pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leurs parents.
© Comédie – CDN de Reims
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