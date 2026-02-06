Visite Guidée spéciale Halloween Quand crimes et légendes se racontent Esplanade du Palais Ducal Nevers

Visite Guidée spéciale Halloween Quand crimes et légendes se racontent

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30 19:30:00

Date(s) :

2026-10-30

À l’approche de la nuit la plus terrifiante de l’année, préparez vous à plonger dans l’univers sombre et énigmatique des crimes et légendes qui ont marqué la ville de NEVERS.

C’est une expérience idéale pour les amateurs d’histoires frissonnantes qui redécouvriront la ville sous un jour ou plutôt une soirée complètement différente.

Parfait pour une soirée d’Halloween inoubliable !

Rendez vous le vendredi 30 octobre à 18h sur l’esplanade du Palais ducal.

A partir de 12 ans.

Durée 1h30. Tarif unique 8€.

L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler une date en cas de force majeure (forte chaleur, mauvais temps…)

Billetterie à l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

Pas de remboursement. .

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Visite Guidée spéciale Halloween Quand crimes et légendes se racontent

L’événement Visite Guidée spéciale Halloween Quand crimes et légendes se racontent Nevers a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Nevers