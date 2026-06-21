Visite guidée spéciale « L’histoire des restaurations au château royal d’Amboise », Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise

Informations pratiques

Visite guidée spéciale « L’histoire des restaurations au château royal d’Amboise » 19 et 20 septembre Château et jardins royaux d’Amboise Indre-et-Loire

13.60€/adulte ; 12.20€/étudiant ; 9.80€/enfant (7 à 18 ans). Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez les restaurations que le château d’Amboise a connues au fil des siècles lors d’une visite guidée menée par Camille, guide conférencière au château.

Inclus dans le billet d’entrée au château d’Amboise et sur réservation.

Château et jardins royaux d’Amboise 5 Montée de l’Emir Abd el Kader, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247570098 http://www.chateau-amboise.com https://www.facebook.com/chateauroyaldamboisefanpage/ [{« type »: « link », « value »: « https://chateauamboise.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] A son retour d’Italie, Charles VIII entreprit la reconstruction du château primitif. Dominant la ville, l’édifice présente un plan en triangle. Le Logis du Roi, bâti sous Charles VIII, de style gothique, occupe le front de Loire. Du côté opposé se dresse l’aile Louis XII de style Renaissance. Chacune des ailes est flanquée d’une grosse tour. Louis XII, François Ier, Léonard de Vinci et Charles Quint y séjournèrent. Aux XVIIe et XIXe siècle, le lieu fut utilisé comme prison. La chapelle Saint-Hubert, du XVe siècle, contiendrait la dépouille de Léonard de Vinci. Centre-ville d’Amboise.

Découvrez les restaurations que le château d’Amboise a connues au fil des siècles lors d’une visite guidée menée par Camille, guide conférencière au château.

© Archives Jean-Marie Millasseau