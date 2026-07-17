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Visite guidée : « Street Art quartier Gare », Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg · Strasbourg

Visite guidée : « Street Art quartier Gare », Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg
Adresse
1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous Place Hans Jean Harp, devant l'entrée du MAMCS.

Visite guidée : « Street Art quartier Gare » Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous Place Hans Jean Harp, devant l’entrée du MAMCS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par des oeuvres de Street Art qui reflètent l’air du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques, affiches, peintures.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain [{« type »: « link », « value »: « https://jep26streetart.eventbrite.fr »}] Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.
Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par des oeuvres de _Street Art_ qui reflètent l’air du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques,…

Marie-Séverine Pillon – Ville et Eurométropole de Strasbourg

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