Visite guidée : « Street Art quartier Gare », Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
Visite guidée : « Street Art quartier Gare » Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin
Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous Place Hans Jean Harp, devant l’entrée du MAMCS.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par des oeuvres de Street Art qui reflètent l’air du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques, affiches, peintures.
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain [{« type »: « link », « value »: « https://jep26streetart.eventbrite.fr »}] Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.
Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par des oeuvres de _Street Art_ qui reflètent l’air du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques,…
Marie-Séverine Pillon – Ville et Eurométropole de Strasbourg
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