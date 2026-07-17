Visite guidée sur les coulisses et l’histoire de l’opéra, Opéra de Reims, Reims

Informations pratiques

Visite guidée sur les coulisses et l’histoire de l’opéra Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Opéra de Reims Marne

Réservation obligatoire. Départ de la visite dans le hall de l’Opéra de Reims. Visite de 50 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00

Profitez de visites guidées pour découvrir l’histoire de ce magnifique bâtiment. L’occasion de découvrir l’Opéra de Reims autrement, ses coulisses, ses souvenirs et ses secrets.

Opéra de Reims Place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 50 03 92 http://www.operadereims.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@operadereims.fr »}] Inauguré en 1873, le Grand théâtre, œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, est éventré par les bombes durant la Première Guerre mondiale. Il ouvre à nouveau dans les années 1930 en conservant sa façade d’origine, mais avec un aménagement intérieur dans le style Art Déco utilisant les matériaux alors en cours (béton, structure métallique …). Dirigé par Serge Gaymard, il accueille une programmation lyrique allant du baroque au contemporain.

Profitez de visites guidées pour découvrir l’histoire de ce magnifique bâtiment. L’occasion de découvrir l’Opéra de Reims autrement, ses coulisses, ses souvenirs et ses secrets.

© Benjamin Christ