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Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières, Eglise Saint-Pierre de Montières, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre de Montières · Amiens

Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières, Eglise Saint-Pierre de Montières, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre de Montières
Adresse
7, rue Van Robais, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Saint-Pierre de Montières Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières.

Eglise Saint-Pierre de Montières 7, rue Van Robais, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières.

© S. Crampon

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