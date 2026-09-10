Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières, Eglise Saint-Pierre de Montières, Amiens

Informations pratiques

Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Saint-Pierre de Montières Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières.

Eglise Saint-Pierre de Montières 7, rue Van Robais, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières.

© S. Crampon