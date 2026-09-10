AGENDA · Amiens
Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières, Eglise Saint-Pierre de Montières, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre de Montières · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Saint-Pierre de Montières Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières.
Eglise Saint-Pierre de Montières 7, rue Van Robais, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Visite guidée « Sur les pas de Léon Lamotte à Montières » à l’église Saint-Pierre de Montières.
© S. Crampon
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