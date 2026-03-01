Visite guidée: Sur les pas des Arméniens de Valence Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite guidée: Sur les pas des Arméniens de Valence

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-26 2026-05-21 2026-05-24

Le parcours permanent retrace l’histoire des Arméniens arrivés à Valence dans les années 1920. Conçu avec une portée universelle, il a été enrichi pour les 20 ans du Cpa. À découvrir accompagné d’un médiateur.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

The permanent exhibition traces the history of the Armenians who arrived in Valence in the 1920s. Designed to be universal in scope, it was enhanced for the Cpa?s 20th anniversary. To be discovered accompanied by a mediator.

L’événement Visite guidée: Sur les pas des Arméniens de Valence Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme