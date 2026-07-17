Visite guidée sur l’histoire de Georges Hermann Mumm et du Champagne, Maison Champagne G. H. Mumm, Reims

Informations pratiques

Visite guidée sur l’histoire de Georges Hermann Mumm et du Champagne 19 et 20 septembre Maison Champagne G. H. Mumm Marne

Tarifs : 19 € par personne – 14 € adolescents (10 à 17 ans) – gratuit pour les – 10 ans. Rendez-vous devant la Maison Cordon Rouge au 31 rue du Champ de Mars, 10 min avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez comment Georges Hermann Mumm conduisit la maison Mumm sur le chemin de la croissance et du développement international. La visite guidée est suivie de la dégustation de Mumm Cordon Rouge, cuvée emblématique de la maison qui célèbre cette année ses 150 ans.

D’autres propositions sont faites dans le cadre des Relais du goût. Plus d’informations sur www.lesrelaisdugout.fr

Maison Champagne G. H. Mumm 34 rue du Champ de Mars, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 49 59 70 http://www.mumm.com [{« type »: « email », « value »: « guides@mumm.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 49 59 70 »}] [{« link »: « http://www.lesrelaisdugout.fr »}] La maison Mumm est fondée en 1827 par trois frères d’origine allemande, dont Georges Hermann Mumm, homme visionnaire qui prend la relève en 1852. Dans ce labyrinthe de 25 kilomètres de caves reposent quelques millions de bouteilles.

Découvrez comment Georges Hermann Mumm conduisit la maison Mumm sur le chemin de la croissance et du développement international. La visite guidée est suivie de la dégustation de Mumm Cordon Rouge, …

© Champagne Mumm