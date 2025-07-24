Visite guidée thématique « le Rivau a failli disparaître », Château du Rivau, Lémeré

Informations pratiques

Visite guidée thématique « le Rivau a failli disparaître » 19 et 20 septembre Château du Rivau Indre-et-Loire

Limité à 20 personnes, inscription sur notre site internet : ans.https://www.chateaudurivau.com/fr/evenement-patrimoine.php Tarif préférentiel : 10€ par adulte, et gratuité pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Château du Rivau est joyau médiéval et Renaissance de notre Val de Loire, mais il aurait très bien pu disparaître au fil des siècles !

Grange à grain, démantèlement, incendie… Venez découvrir pendant 1h les secrets de la survie du Château du Rivau, un patrimoine en péril qui fut restauré pendant plus de 10 ans.

https://www.chateaudurivau.com/fr/evenement-patrimoine.php

Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com [{« link »: « https://www.chateaudurivau.com/fr/evenement-patrimoine.php »}] Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.

Le Château du Rivau est joyau médiéval et Renaissance de notre Val de Loire, mais il aurait très bien pu disparaître au fil des siècles !

©château du rivau