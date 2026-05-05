Visite guidée TRÉSOR BFM Centre-ville Limoges

Limoges

Visite guidée TRÉSOR

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ouvertes à tous, la BFM propose des visites avec 4 thématiques en alternance (Francophonies, Patrimoine, Architecture et les Coulisses). Cette semaine, la visite sera consacrée à l’Architecture. De Postumus à Aimé Césaire, du forum d’Augustoritum à l’ancien hôpital général, découvrez l’histoire du site et l’architecture de la médiathèque signée Pierre Riboulet.

Inscriptions auprès des organisateurs. .

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 bfm@limoges.fr

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English : Visite guidée TRÉSOR

L’événement Visite guidée TRÉSOR Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole