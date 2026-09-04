Visite guidée « Un château et un jardin remarquables », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée « Un château et un jardin remarquables » 19 et 20 septembre Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Sur inscription, à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Menée par une conférencière du GrandPalaisRmn, cette visite bucolique offre un éclairage différent sur l’histoire et l’architecture du château et permet de découvrir l’histoire du domaine national à l’occasion d’une promenade dans les jardins.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1458&resource=28563&date=2026-09-04″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Menée par une conférencière du GrandPalaisRmn, cette visite bucolique offre un éclairage différent sur l’histoire et l’architecture du château et permet de découvrir l’histoire du domaine national à…

©MAN / Valorie Gô