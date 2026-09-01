Visite guidée Valence au XIXe siècle Journées européennes du Patrimoine RDV au Kiosque Peynet Valence
samedi 19 septembre 2026 · RDV au Kiosque Peynet · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite guidée Valence au XIXe siècle Journées européennes du Patrimoine
RDV au Kiosque Peynet Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.
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RDV au Kiosque Peynet Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
While the 19th century was marked by the invention of photography, it was also accompanied by numerous upheavals that transformed the city.
L’événement Visite guidée Valence au XIXe siècle Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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