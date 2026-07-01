Visite guidée « Vrai-Faux en haute ville », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « Vrai-Faux en haute ville » 9 juillet – 27 août, certains jeudis Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

A la nuit tombée, saurez-vous être perspicace face aux énigmes de la haute ville ? Parcourez la haute ville avec deux guides. L’un dit vrai, l’autre dit faux. Saurez-vous deviner la bonne histoire ?

Une visite insolite dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Durée : 1 h 30

Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.

​Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]

Participez à une visite insolite du patrimoine ! visite guidée visite insolite

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