Visite guidée Les salons du gouverneurs militaires de Paris, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Informations pratiques

Visite guidée

Les salons du gouverneurs militaires de Paris 19 et 20 septembre Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

12 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée

Les salons du gouverneurs militaires de Paris

Cette année, à nouveau, le gouverneur militaire de Paris ouvre les portes de ses espaces privés. Venez visiter le bureau du général, le grand hall et les salons d’apparat.

En groupe de 12 personnes et accompagnés par des militaires du cabinet et des réservistes citoyens, vous bénéficierez d’une visite commentée pour mieux comprendre ces lieux d’exception. Une occasion unique d’échanger avec ceux qui font vivre l’institution au quotidien.

C’est en avril 1898 que le gouverneur militaire de Paris quitte la place Vendôme pour s’installer à l’Hôtel national des Invalides. Initialement conçu comme un hôpital pour les soldats blessés et un musée, ce lieu devient alors le cœur du pouvoir militaire dans la capitale. Bien connu pour l’organisation du défilé militaire du 14 Juillet, le gouverneur militaire de Paris est avant tout un chef opérationnel. Il est responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées pour assurer la défense civile. Depuis janvier 2015, il commande également la force Sentinelle, déployée en Île-de-France pour garantir la sécurité des citoyens.

Informations pratiques

Samedi et dimanche à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h

Durée : 1h / visite non accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants

Activité sur réservation : reservations-jep-gmp@gmail.com(du 3/09 matin au 15/09 midi) ou sur place le jour même, dans la limite des places disponibles

Départ à la tente d’accueil située devant la façade des Invalides 20mn avant le créneau de visite

(en cas de retard votre réservation sera annulée. Un éventuel report sur un autre créneau dépendra des places encore disponibles).

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr [{« type »: « email », « value »: « reservations-jep-gmp@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:reservations-jep-gmp@gmail.com »}] Le musée de l’Armée est l’un des musées les plus visités de France, avec plus de 1,3 millions de personnes par an. Au sein de l’Hôtel national des Invalides, fondé par Louis XIV, il abrite une des collections les plus riches du monde dans le domaine de l’histoire militaire. Ses collections retracent les conflits et valorisent les figures emblématiques de notre histoire. Le Dôme des Invalides, où repose Napoléon Ier, attire un large public international. Au-delà de ses collections, le musée de l’Armée propose une programmation culturelle particulièrement variée : expositions, conférences, concerts, projections cinématographiques et reconstitutions historiques.

Rattaché au ministère des Armées, le Musée contribue à la transmission des valeurs républicaines. Chaque année, près de 350 000 jeunes le visitent et participent à ses activités pédagogiques donnant des clés de compréhension de l’histoire du monde. Il est un véritable lieu de transmission, d’échange et de découverte. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Visite commentée des salons du gouverneurs militaires de Paris

© Paris, GMP