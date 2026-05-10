Visite guidées des vignes de la Miotte, Vigne de la miotte, Belfort

Informations pratiques

Visite guidées des vignes de la Miotte 19 et 20 septembre Vigne de la miotte Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pourquoi une vigne à Belfort ? Pourquoi précisément à la Miotte ? Comment est-elle gérée ?

Déjà présente au Moyen Âge, mais sous la forme de pieds isolés chez les particuliers, la vigne a fait l’objet d’une réimplantation en 2003 sur le sommet de la Miotte, là où il n’y avait que pâturages et bosquets épars. Elle est exposée plein sud et se compose d’un millier de pieds de pinot gris, de pinot auxerrois et de chardonnay. Chaque année, elle produit une quantité variable d’un vin blanc sec qui est réparti, selon une convention, entre la Ville de Belfort, propriétaire des lieux et l’association “La Vigne de la Miotte” qui en assure tout le travail viticole et la vinification.

Participez à la présentation des locaux et des allées. À la fin de la visite, une dégustation sera organisé pour vous faire découvrir les produits locaux.

Vigne de la miotte 27 rue Edouard Deshaie 90000 belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « vignemiotte@gmail.com »}] Déjà présente au Moyen Âge, mais sous la forme de pieds isolés chez les particuliers, la vigne a fait l’objet d’une réimplantation en 2003 sur le sommet de la Miotte, là où il n’y avait que pâturages et bosquets épars. Elle est exposée plein sud et se compose d’un millier de pieds de pinot gris, de pinot auxerrois et de chardonnay. Chaque année, elle produit une quantité variable d’un vin blanc sec qui est réparti, selon une convention, entre la Ville de Belfort, propriétaire des lieux et l’association “La Vigne de la Miotte” qui en assure tout le travail viticole et la vinification.

Pourquoi une vigne à Belfort ? Pourquoi précisément à la Miotte ? Comment est-elle gérée ?

© Vigne de la Miotte