Visite guidées du bâtiment des Archives départementales du Gard, Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Visite guidées du bâtiment des Archives départementales du Gard Samedi 19 septembre, 10h00 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Poussez les portes des Archives départementales du Gard et découvrez les coulisses d’un lieu dédié à la préservation de la mémoire collective.

Au cours de cette visite guidée, vous comprendrez le rôle et le fonctionnement des Archives, depuis la collecte et le classement des documents jusqu’à leur conservation et leur mise à disposition du public. Vous aurez également l’occasion d’admirer une sélection de documents anciens, rares et précieux, témoins de l’histoire du territoire et de ses habitants.

Une visite passionnante pour mieux comprendre comment se construit, se conserve et se transmet le patrimoine écrit.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 05 05 19 »}] Parking pour les visiteurs gratuit.

Visites guidées du bâtiment des Archives départementales du Gard : l’occasion de comprendre le fonctionnement des Archives et de découvrir des documents anciens, rares et précieux.

©Archives départementales du Gard