Informations pratiques

Visite gustative « À voir et à boire » au FRAC Champagne-Ardenne Samedi 19 septembre, 18h00 FRAC Champagne-Ardenne Marne

Tarif : 7 € par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez le mariage inédit d’une oeuvre et d’un champagne lors d’une visite de l’exposition Persistances suivie d’une dégustation imaginée par la vigneronne Hélène Charbaut. Art et viniculture se rencontrent pour une expérience multisensorielle. Et si on trinquait ?

FRAC Champagne-Ardenne 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326057832 https://frac-champagneardenne.org [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 05 78 32 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@frac-champagneardenne.org »}] Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. À l’instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du FRAC Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui considérés comme de grandes figures historiques de l’art.

Découvrez le mariage inédit d’une oeuvre et d’un champagne lors d’une visite de l’exposition _Persistances_ suivie d’une dégustation imaginée par la vigneronne Hélène Charbaut. Art et viniculture se…

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