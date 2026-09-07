Visite : Habiter en 1910 !, Villa Art nouveau, Melle

Informations pratiques

Visite : Habiter en 1910 ! 9 – 30 octobre, les vendredis Villa Art nouveau Deux-Sèvres

Gratuit, sur réservation, plusieurs dates disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T11:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T11:30:00+01:00 – 2026-10-30T12:00:00+01:00

Visites sur le pouce !

En 30 minutes, découvrez comment les propriétaires de cette maison vivaient dans les années 1910, lorsqu’ils ont choisi de transformer leur séjour et de décorer leur intérieur à la dernière mode de l’époque : l’Art nouveau !

Une visite menée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou.

Proposée par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou, en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays mellois.

Sur réservation au 05 49 29 15 10.

Villa Art nouveau 2 place Bujault 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 29 15 10 »}] La maison située au 2 place Bujault, à Melle, constitue l’unique exemple d’Art nouveau du Mellois, en Poitou. Le choix de son mobilier n’est pas étranger à l’histoire de la famille propriétaire de la demeure, étroitement liée à celle des usines de Melle. Parking

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