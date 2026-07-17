Visite « histoire et architecture » du Musée de Picardie., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Visite « histoire et architecture » du Musée de Picardie. Dimanche 20 septembre, 11h15, 15h00 Musée de Picardie Somme

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du musée et de ses extérieurs, par le directeur des Musées d’Amiens, Pierre Stépanoff.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie [{« type »: « link », « value »: « http://amiens-tourisme.com/activite/musee-de-picardie/ »}] Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Visite guidée du musée et de ses extérieurs, par le directeur des Musées d’Amiens, Pierre Stépanoff.

© Gauthier Gillmann