Visite « Il était une fois la vie de château du Rivau » Lémeré

Visite « Il était une fois la vie de château du Rivau » Lémeré lundi 7 juillet 2025.

Visite « Il était une fois la vie de château du Rivau »

Château du Rivau Le Coudray Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 15:30:00

fin : 2025-08-31 16:30:00

Date(s) :

2025-07-07 2026-04-07 2026-07-06

En compagnie d’une animatrice, les enfants sont invités à découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen Age et s’initier au maniement de l’épée (en mousse).

En compagnie d’une animatrice, les enfants sont invités à découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen Age et s’initier au maniement de l’épée (en mousse). 11 .

Château du Rivau Le Coudray Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

English : Jousting Copie Copie

Accompanied by an animator, children are invited to discover the astonishing rooms of the castle, understand the life of the lords in the Middle Ages and learn how to handle a sword (made of foam).

German :

In Begleitung einer Betreuerin sind die Kinder eingeladen, die erstaunlichen Räume des Schlosses zu entdecken, das Leben der Herren im Mittelalter zu verstehen und den Umgang mit dem Schwert (aus Schaumstoff) zu erlernen.

Italiano :

Accompagnati da una guida, i bambini sono invitati a scoprire le straordinarie stanze del castello, a conoscere la vita dei signori nel Medioevo e a cimentarsi con la spada (fatta di gommapiuma).

Espanol :

Acompañados por un guía, los niños pueden descubrir las sorprendentes salas del castillo, conocer la vida de los señores en la Edad Media y probar a manejar la espada (de espuma).

L’événement Visite « Il était une fois la vie de château du Rivau » Lémeré a été mis à jour le 2025-08-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme