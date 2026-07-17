Visite immersive d’une bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque Carnégie, Reims

Informations pratiques

Visite immersive d’une bibliothèque patrimoniale Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Carnégie Marne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Venez visiter la bibliothèque Carnegie en adoptant le point d’un professionnel du livre et du patrimoine. De l’accueil du public à la conservation des documents, du catalogage à la médiation, découvrez toutes les facettes d’un métier polyvalent.

Bibliothèque Carnégie 2 Place Carnegie, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326778141 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bm-reims.fr »}]

Biblis en folie 2026

Image by Bibliothèque de Reims