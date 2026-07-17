Visite immersive d’une bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque Carnégie, Reims
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Carnégie · Reims
Informations pratiques
Visite immersive d’une bibliothèque patrimoniale Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Carnégie Marne
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Venez visiter la bibliothèque Carnegie en adoptant le point d’un professionnel du livre et du patrimoine. De l’accueil du public à la conservation des documents, du catalogage à la médiation, découvrez toutes les facettes d’un métier polyvalent.
Bibliothèque Carnégie 2 Place Carnegie, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326778141 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bm-reims.fr »}]
Biblis en folie 2026
Image by Bibliothèque de Reims
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- LE CELESTE, 19 JUILLET Céleste Reims 19 juillet 2026
- Musique et Textes Méditatifs Reims 15 août 2026