Visite immersive en famille, Espace Le Carré, Lille
Visite immersive en famille, Espace Le Carré, Lille mercredi 15 avril 2026.
Visite immersive en famille 15 et 22 avril Espace Le Carré Nord
Gratuit – sur réservation à elc@mairie-lille.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Pour cette 16e édition, Format à l’italienne rassemble les trois lauréats du Prix Wicar 2025 : Younès Ben Slimane, Marie Charpentier et Théo Romain-Sobota.
A l’occasion de cette visite immersive de l’exposition, venez découvrir l’univers des artistes et découvrez avec eux la ville de Rome.
La visite sera suivie d’un goûter.
En famille pour les enfants de 6 à 11 ans
Gratuit – sur réservation à elc@mairie-lille.fr
Espace Le Carré 30 rue des archives, 59000, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elc@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:elc@mairie-lille.fr »}]
Exposition Format à l’italienne XVI
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