Visite indocile : Halte aux idées reçues sur le musée de la Vénerie !, Musée de la Vénerie, Senlis
vendredi 27 novembre 2026 · Musée de la Vénerie · Senlis
Informations pratiques
Visite indocile : Halte aux idées reçues sur le musée de la Vénerie ! Vendredi 27 novembre, 12h00 Musée de la Vénerie Oise
4€ en plus des droits d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T12:00:00+01:00 – 2026-11-27T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T12:00:00+01:00 – 2026-11-27T13:00:00+01:00
Les musées proposent cette année un nouveau cycle de visites guidées : les visites indociles. Il s’agit de dévoiler les secrets des collections avec un œil décalé, irrévérencieux ou bien très littéraire. Chaque visite offrira des surprises et de nouvelles découvertes.
En ce mois de novembre, alors que le musée de la Vénerie a rouvert ses portes, nous vous proposons de répondre à toutes vos questions. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveaux parcours du musée !
Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.72.86 »}]
Les musées vous dévoilent les secrets des collections avec un œil décalé ou irrévérencieux. En novembre, venez poser toutes vos questions au musée de la Vénerie. Nous y répondrons sans tabou !
Schryve
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