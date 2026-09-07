Visite insolite à la médiathèque Vailland, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Visite insolite à la médiathèque Vailland Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse Ain
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Avec la Compagnie du Bord de l’eau, poussez les portes de la médiathèque autrement : métier de bibliothécaire, coulisses et collections physiques, virtuelles, cachées se révèlent dans un parcours où le quotidien se dévoile sous un autre jour. Une visite où vous serez amené à faire un pas de côté pour redécouvrir un lieu que vous croyiez connaître.
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse 1 rue du moulin de Brou Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 10 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-vailland https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 42 47 10 »}, {« owner »: {« uid »: 6479115, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « marquerm@bourgenbresse.fr », « venueId »: 151933, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791016200000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]
Biblis en folie 2026
©Serge Buathier
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