Visite insolite de Tonnerre, Ville de Tonnerre, Tonnerre
samedi 19 septembre 2026 · Ville de Tonnerre · Tonnerre
Informations pratiques
Visite insolite de Tonnerre Samedi 19 septembre, 13h00 Ville de Tonnerre Yonne
Prévoir chaussures adaptées à la marche et bouteille d’eau. Annulé en cas de pluie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Venez participer à la visite guidée de l’Hôtel-Dieu suivie d’un rallye photos dans Tonnerre. Résolvez des énigmes pour parcourir avec nous les lieux historiques de votre ville, et repérez des détails jamais vus. Balade d’environ 3h00.
Ville de Tonnerre 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 55 03 71. »}] Visite guidée de l’Hôtel-Dieu suivie d’un rallye photos dans Tonnerre. Résolvez des énigmes pour parcourir avec nous les lieux historiques de votre ville, et repérez des détails jamais vus. Balade d’environ 3h00. Prévoir chaussures adaptées à la marche et bouteille d’eau. Annulé en cas de pluie.
Inscription obligatoire au 03 86 55 03 71 Parking
Venez participer à la visite guidée de l’Hôtel-Dieu suivie d’un rallye photos dans Tonnerre. Résolvez des énigmes pour parcourir avec nous les lieux historiques de votre ville, et repérez des détails…
©Trait d’union
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