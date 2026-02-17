UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chinon

Visite insolite des souterrains Chinon

samedi 17 octobre 2026 · Chinon

Visite insolite des souterrains Chinon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Forteresse royale de Chinon
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Chinon

Visite insolite des souterrains

Forteresse royale de Chinon Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-20 2026-10-24

Pour la première fois découvrez les souterrains de la Forteresse ! Équipés d’un casque et d’une lampe frontale, plongez dans les profondeurs de la Tour du Coudray carrières au Moyen Âge, lieu de repli en cas d’attaque… vous en connaîtrez tous les secrets.
Pour la première fois découvrez les souterrains de la Forteresse ! Équipés d’un casque et d’une lampe frontale, plongez dans les profondeurs de la Tour du Coudray carrières au Moyen Âge, lieu de repli en cas d’attaque… vous en connaîtrez tous les secrets 15  .

Forteresse royale de Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45  forteressechinon@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sounds, smells and textures of all kinds blend with the monument?s architecture and age-old history for an unusual tour of the fortress.

Duration: 1 hour.
Bookings required: 02 47 93 13 45
Price: 11?

L’événement Visite insolite des souterrains Chinon a été mis à jour le 2026-02-17 par Conseil Départemental 37

À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)