Visite insolite des souterrains Chinon
samedi 17 octobre 2026 · Chinon
Informations pratiques
Chinon
Visite insolite des souterrains
Forteresse royale de Chinon Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-20 2026-10-24
Pour la première fois découvrez les souterrains de la Forteresse ! Équipés d’un casque et d’une lampe frontale, plongez dans les profondeurs de la Tour du Coudray carrières au Moyen Âge, lieu de repli en cas d’attaque… vous en connaîtrez tous les secrets.
Pour la première fois découvrez les souterrains de la Forteresse ! Équipés d’un casque et d’une lampe frontale, plongez dans les profondeurs de la Tour du Coudray carrières au Moyen Âge, lieu de repli en cas d’attaque… vous en connaîtrez tous les secrets 15 .
Forteresse royale de Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
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English :
Sounds, smells and textures of all kinds blend with the monument?s architecture and age-old history for an unusual tour of the fortress.
Duration: 1 hour.
Bookings required: 02 47 93 13 45
Price: 11?
L’événement Visite insolite des souterrains Chinon a été mis à jour le 2026-02-17 par Conseil Départemental 37
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