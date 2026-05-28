La Rochelle

Visite insolite Les grandes heures de La Rochelle DS à la Carte

Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-11-09

Revivez les temps forts de La Rochelle lors d’une visite insolite. De sa naissance à nos jours, suivez l’incroyable métamorphose de la cité millénaire à travers ses palpitantes aventures.

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Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

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English : Guided tour The heyday of La Rochelle DS à la Carte

Relive the highlights of La Rochelle during an unusual visit. From its birth to today, follow the incredible metamorphosis of the thousand-year-old city through its exciting adventures.

L’événement Visite insolite Les grandes heures de La Rochelle DS à la Carte La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle