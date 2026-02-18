Visite « intra et extra-muros », Porte des Dunes, Boulogne-sur-Mer

Visite « intra et extra-muros » Samedi 25 avril, 15h30 Porte des Dunes Pas-de-Calais

Gratuit, sur inscription jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Entre la Porte des Dunes et le château, la promenade sur les remparts permet de découvrir les monuments de la ville fortifiée et des panoramas sur la ville. Embarquez pour une visite guidée « dedans-dehors » !

Rendez-vous en haut de la Porte des Dunes, située en haut de la Grande Rue

Porte des Dunes Grande rue, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Une visite pour observer depuis les remparts la ville de Boulogne-sur-Mer remparts ville fortifiée

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer