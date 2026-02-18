Visite « Intra et extra-muros », porte des Dunes, Boulogne-sur-Mer

Visite « Intra et extra-muros » Samedi 25 avril, 15h30 porte des Dunes Pas-de-Calais

Gratuit sur inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Embarquez pour une visite guidée « dedans-dehors » !

Rdv en haut de la Porte des Dunes, située en haut de la Grande Rue

porte des Dunes grande rue 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Entre la Porte des Dunes et le château, la promenade sur les remparts permet de découvrir les monuments de la ville fortifiée et des panoramas sur la ville.