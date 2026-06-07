Visite itinérante à travers l’ex-hôpital rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée., Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

Visite itinérante à travers l’ex-hôpital rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée. Dimanche 20 septembre, 13h30 Espace Saint-Julien Mayenne

Gratuit. Possibilité de soutenir l’Espace Saint-Julien sur place et https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite itinérante à travers l’ex-hôpital entièrement rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée.

A l’issue du parcours, vous aurez traversé la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil périscolaire), le Nid (microcrèche), l’Internat, la Maison de Santé et la magnifique chapelle construite par Léopold Ridel. Tout un monde dont le cœur bat au rythme des générations qui se croisent et s’enrichissent mutuellement.

Des groupes de 20 visiteurs maximum, sur inscription, pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir les locaux rénovés de l’ex-hôpital et la nouvelle vie des lieux.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-espace-saint-julien?_gl=1*buolyp*_gcl_au*MTQ2MDkxOTQ4Ni4xNzgxMjc4NzI1Ljg2MTg4ODI1Ni4xNzgxMzc5MTMwLjE3ODEzNzkxNDc.*_ga*OTQxOTgxNDU1LjE3ODEyNzg3MjU.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODIyMTUxNDUkbzE5JGcxJHQxNzgyMjE2MDc2JGo1MSRsMCRoMTkwNjczMDU1OA.. »}] Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

Visite itinérante à travers l’ex-hôpital entièrement rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée.

© Espace Saint-Julien