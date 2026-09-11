Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? », Cathédrale Saint-Étienne, Bourges

Informations pratiques

Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? » 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Cher

RDV à l’accueil des JEP, cour du patrimoine, 12 place Etienne Dolet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? » Découverte des techniques de construction de la cathédrale.

À partir de 6 ans.

Cathédrale Saint-Étienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? » Découverte des techniques de construction de la cathédrale.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)