Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? », Cathédrale Saint-Étienne, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Bourges
Informations pratiques
Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? » 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Cher
RDV à l’accueil des JEP, cour du patrimoine, 12 place Etienne Dolet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? » Découverte des techniques de construction de la cathédrale.
À partir de 6 ans.
Cathédrale Saint-Étienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.
Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? » Découverte des techniques de construction de la cathédrale.
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)
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