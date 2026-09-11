Visite ‘La mode sous le Second Empire, usages et élégance au quotidien’ au musée de la dentelle de Chantilly, Musée de la Dentelle de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Visite ‘La mode sous le Second Empire, usages et élégance au quotidien’ au musée de la dentelle de Chantilly 19 et 20 septembre Musée de la Dentelle de Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Avec cette nouvelle exposition, le musée de la dentelle vous propose de découvrir les différentes tenues portées par les dames de la haute société sous le Second Empire, en mettant en lumière les usages vestimentaires propres à chaque moment de la journée et aux diverses occasions de la vie mondaine, des promenades matinales aux réceptions, bals et soirées officielles, avec toujours un incontournable : la crinoline !

Emblématique de la mode entre 1850 et 1870, la robe à crinoline évoque bien souvent le faste et l’ambiance de fête impériale. Véritable produit de la Révolution industrielle, elle constitue aussi un magnifique support pour présenter les créations des industries du luxe et du textile. Parmi les ornementations à la mode, les dentelles de soie se distinguent, et notamment la dentelle de Chantilly.

Cette exposition présente un éventail de reproductions de tenues féminines portées sous le Second Empire et fait revivre une mode en perpétuelle évolution, qui reflète à la fois les valeurs et le mode de vie d’une bourgeoisie en plein essor, en accord avec la modernité du XIXe siècle.

Venez découvrir cette exposition en compagnie d’une conférencière.

Musée de la Dentelle de Chantilly 34 Rue d’Aumale, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344609236 http://www.dentelle-chantilly.fr L’art de croiser, histoire et modernité… telle est l’ambition du musée de la dentelle de Chantilly. Fondé sur une collection de dentelles noires et d’objets liés à la technique de cet artisanat pratiqué à Chantilly durant les XVIII et XIXe siècles, le musée assure un rôle de conservation mais aussi de préservation du geste et de sensibilisation à la technique de la dentelle aux fuseaux, en collaboration avec des dentellières professionnelles et amateurs. Au-delà de l’histoire, le musée est résolument tourné vers l’avenir, tissant, au fil de sa programmation, des liens entre patrimoine et création contemporaine à l’occasion de 2 expositions temporaires par an. En train : 25 minutes de Paris (en TER) 1h d’Amiens Puis 10 minutes à pieds depuis la gare de Chantilly En voiture : 40 minutes de Paris 1h30 d’Amiens

Avec cette nouvelle exposition, le musée de la dentelle vous propose de découvrir les différentes tenues portées par les dames de la haute société sous le Second Empire, en mettant en lumière les à :…

© ville de Chantilly