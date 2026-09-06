Visite ‘La pharmacie Condé à Chantilly et les mystères de la médecine d’autrefois…’, Fondation Condé, Chantilly

Informations pratiques

Visite ‘La pharmacie Condé à Chantilly et les mystères de la médecine d’autrefois…’ 19 et 20 septembre Fondation Condé Oise

RDV place Versepuy devant la grille de la Fondation Condé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Cachée au cœur de la Fondation Condé, la pharmacie Condé rappelle l’histoire multiséculaire de cette institution cantilienne. En entrant, vous serez saisis par la profusion des pots et la beauté de leur décor. Mais que se cache-t-il derrière la Thériaque, le Mithridate et la poudre de vipère ? Vous le saurez en suivant cette visite pleine de mystères…

Fondation Condé Place Versepuy 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Cachée au cœur de la Fondation Condé, la pharmacie Condé rappelle l’histoire multiséculaire de cette institution cantilienne. En entrant, vous serez saisis par la profusion des pots et la beauté de ?…

© ville de Chantilly