Fougerolles-Saint-Valbert

Visite Le monde des abeilles

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08 2026-08-19

En compagnie de l’apiculteur de Saint-Valbert, découvrez le monde fascinant des abeilles présentation des différentes espèces et du métier d’apiculteur. Rôle écologique et importance pour la biodiversité. Visite des ruches du parc animalier avec démonstration d’extraction de miel.

RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pied pour se rendre au chalet depuis l’entrée).

Durée de l’animation 2h

Tarifs 5 € personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif famille 12 €

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41.

Animation à partir de 6 ans.

Port du pantalon conseillé. .

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite Le monde des abeilles

L’événement Visite Le monde des abeilles Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-06-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)