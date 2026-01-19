Visite Le nouveau cabinet des antiques, une immersion dans le passé Musée Mandet Riom
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 11:30:00
2026-03-14
Exceptionnel ! Découvrez en avant-première le cabinet des antiques décoré de grotesques antiquisants par le peintre Alphonse Cornet.
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
English :
Exceptional! Take a sneak preview of the cabinet of antiques, decorated with antique grotesques by painter Alphonse Cornet.
