Visite Le nouveau cabinet des antiques, une immersion dans le passé Musée Mandet Riom

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

2026-03-14

Exceptionnel ! Découvrez en avant-première le cabinet des antiques décoré de grotesques antiquisants par le peintre Alphonse Cornet.

+33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

English :

Exceptional! Take a sneak preview of the cabinet of antiques, decorated with antique grotesques by painter Alphonse Cornet.

