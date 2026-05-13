Visite – Les ambassadeurs. J. Darling / Vernis a ombres. B. Piéron / Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope. C. de Montchaux, Palais de Tokyo, Paris

Visite – Les ambassadeurs. J. Darling / Vernis a ombres. B. Piéron / Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope. C. de Montchaux Samedi 23 mai, 18h30, 20h30, 22h30 Palais de Tokyo Paris

Jauge : 25 personnes / Durée : 30 à 40 minutes / Modalités : Merci de vous présenter 5-10 minutes avant le début de la visite, la médiatrice ou le médiateur viendra à votre rencontre au point de départ des visites, dans le hall du Palais de Tokyo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une visite éclair des trois expositions du Niveau Entrée en compagnie d’un·e de nos médiateur·rices culturel·les pour un premier éclairage sur leur contenu.

A l’issue de votre visite, vous pourrez prolonger votre déambulation dans les expositions comme bon vous semble, afin de les découvrir plus en détail.

Les ambassadeurs. Jessie Darling

Par des gestes à la fois simples, minimaux et spectaculaires, les sculptures et installations de Jesse Darling révèlent les récits clandestins qui hantent les objets, matières, formes qui peuplent nos vies quotidiennes. Travaillant avec des matériaux industriels, des objets usagés ou des rebuts, il les assemble en compositions insolites, reliques hybrides ou paysages fantastiques, en accentuant les marques du temps sur leur état physique, entre épuisement et dégradation, comme pour en souligner la fragilité et la précarité.

Teinté d’une forme de mélancolie critique ou de romantisme en alerte, son travail nous connecte avec l’émouvante précarité des matérialités qui nous entourent, mais aussi celle des structures de production, de consommation et de domination qui les ont rendues possibles.

Vernis a ombres. Benoît Piéron

Les œuvres de Benoît Piéron proposent des expériences de temps suspendu, d’attente, d’hallucination et de rêverie par le détournement d’une esthétique fonctionnelle et sanitaire. En réinsérant de la douceur et du désir où ils ont été évacués, l’artiste déploie des récits alternatifs autour des corps, des affects et des espaces liés à la maladie.

L’exposition présente un film érotique et abstrait sous la forme d’un théâtre d’ombres, projeté dans une mise en scène d’une inquiétante étrangeté. Empruntant au design fonctionnel urbain comme au registre du merveilleux, ce décor trouble donne forme à la notion d’impermanence – des statuts, des identités, des états physiques et psychiques – pour devenir un lieu d’imagination collective.

Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope. Cathy de Montchaux

Le Palais de Tokyo propose la première rétrospective de Cathy de Monchaux, figure majeure de la scène artistique britannique, à travers un ensemble d’une cinquantaine d’œuvres datant de 1984 à aujourd’hui.

L’exposition nous tiraille entre désirs et dangers épidermiques, malmène les repères, en particulier de la phallocratie du langage philosophique et artistique. Elle propose aussi un jeu de dimensions, de l’intime au démonstratif, et de matières, du grain du velours au glaçant du métal. Le travail de Cathy de Montchaux malaxe les formes comme les émotions jusqu’à laisser ce goût dans notre œil : celui du métal sous la langue, où l’on peut même se recueillir.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@palaisdetokyo.com »}] Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Visite commentée des exposition « Les ambassadeurs ». J. Darling / « Vernis a ombres ». B. Piéron / « Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope ». C. de Montchaux

© Quentin Chevrier / Exposition Les ambassdeurs. Jessie Darling