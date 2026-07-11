Visite Les Fortifications Secrètes Montreuil-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Montreuil-sur-Mer
Visite Les Fortifications Secrètes
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite Guidée exceptionnelle
Jeudi 6 août à 18h
Maison du Tourisme et du Patrimoine
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La guide vous dévoile tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des murailles méconnues. Chaussures de marche recommandées.
Durée 1h30 Tarif 9€, réduit 7€ Jauge limitée
Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Rendez-vous 11-13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO
Crédit Manon Herdier .
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
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English :
L’événement Visite Les Fortifications Secrètes Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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