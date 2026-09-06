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Visite ‘Les maisons des officiers à Chantilly’, Hémicycle du duc d’Aumale, Chantilly

samedi 19 septembre 2026 · Hémicycle du duc d'Aumale · Chantilly

Visite ‘Les maisons des officiers à Chantilly’, Hémicycle du duc d’Aumale, Chantilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hémicycle du duc d'Aumale
Adresse
17 rue du Connétable Chantilly
Ville
60500 Chantilly
Département
Oise

Visite ‘Les maisons des officiers à Chantilly’ 19 et 20 septembre Hémicycle du duc d’Aumale Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Construites à partir des années 1730 sur des plans de l’architecte Jean Aubert, les maisons des officiers s’intègrent dans le grand plan d’embellissement de Chantilly voulu par le prince Louis-Henri Bourbon Condé. En compagnie d’une conférencière, observez ces maisons alignées entre rue et Pelouse et pénétrez exceptionnellement dans le jardin de l’une d’elles pour admirer et décrypter sa façade.

Hémicycle du duc d’Aumale 17 rue du Connétable Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
Construites à partir des années 1730 sur des plans de l’architecte Jean Aubert, les maisons des officiers s’intègrent dans le grand plan d’embellissement de Chantilly voulu par le prince Louis-Henri…

© ville de Chantilly

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