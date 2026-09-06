Visite ‘Les maisons des officiers à Chantilly’, Hémicycle du duc d’Aumale, Chantilly
samedi 19 septembre 2026 · Hémicycle du duc d'Aumale · Chantilly
Informations pratiques
Visite ‘Les maisons des officiers à Chantilly’ 19 et 20 septembre Hémicycle du duc d’Aumale Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Construites à partir des années 1730 sur des plans de l’architecte Jean Aubert, les maisons des officiers s’intègrent dans le grand plan d’embellissement de Chantilly voulu par le prince Louis-Henri Bourbon Condé. En compagnie d’une conférencière, observez ces maisons alignées entre rue et Pelouse et pénétrez exceptionnellement dans le jardin de l’une d’elles pour admirer et décrypter sa façade.
Hémicycle du duc d’Aumale 17 rue du Connétable Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
Construites à partir des années 1730 sur des plans de l’architecte Jean Aubert, les maisons des officiers s’intègrent dans le grand plan d’embellissement de Chantilly voulu par le prince Louis-Henri…
© ville de Chantilly
À voir aussi à Chantilly (Oise)
- Brame du Cerf en forêt de Chantilly Chantilly 11 septembre 2026
- Exposition Rosa Bonheur et le cheval au Château de Chantilly Chantilly 12 septembre 2026
- Chantilly Arts & Elégance Richard Mille Chantilly 13 septembre 2026
- Grand week-end de reconstitution historique, Château de Chantilly, Chantilly 19 septembre 2026
- Visite libre du Moulin des Princes, Pavillon de Manse – Moulin des princes, Chantilly 19 septembre 2026