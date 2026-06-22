VISITE L’HISTOIRE DES HÔPITAUX DE MAYENNE au pied de l’Office de Tourisme Mayenne samedi 5 septembre 2026.

Mayenne

VISITE L’HISTOIRE DES HÔPITAUX DE MAYENNE

au pied de l’Office de Tourisme Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Au fil des rues, découvrez l’histoire des hôpitaux de Mayenne avec un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Située sur un important axe de circulation et sur le chemin de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel, la ville de Mayenne a très tôt développé des lieux d’accueil et de soins destinés aux malades, aux pauvres et aux voyageurs. Cette visite guidée vous plongera dans l’histoire de l’hôpital Saint-Eustache, autrefois situé en face du château, ou dans celui de la Roche Gandon, asile d’aliénés au 19e siècle. Elle permettra de comprendre l’évolution des pratiques de soin et le rôle essentiel de ces structures dans la vie des habitants. .

au pied de l’Office de Tourisme Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 48 13 06

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English :

As you stroll through the streets, discover the history of Mayenne’s hospitals with a guide and lecturer from the Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne.

L’événement VISITE L’HISTOIRE DES HÔPITAUX DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co