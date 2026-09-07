Visite libre au Carroi musée, Le Carroi, musée d’arts et d’histoire, Chinon

Informations pratiques

Visite libre au Carroi musée 19 et 20 septembre Le Carroi, musée d’arts et d’histoire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire est un bâtiment historique situé en plein cœur de la ville médiévale de Chinon où se sont tenus les États-Généraux convoqués par Charles VII en 1428.

À découvrir :

>Accueil / Exposition « Croquer La Grande remontée de Loire » à découvrir en compagnie de l’artiste Marc Sautereau le dimanche 20 septembre

>Rez-de chaussée / Exposition « Curiosités chinonaises »

>Étages / Exposition « Vivre entre Vienne et Loire »

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire 44 Rue Haute Saint – Maurice, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931812 https://www.facebook.com/musee.du.veron L’immeuble présente une façade entièrement en pierre, avec tourelle en encorbellement à l’un des angles. De nombreuses modifications ont été apportées dans sa disposition. Au rez-de-chaussée, les ouvertures ont été remaniées pour l’aménagement de boutiques. Au premier étage, la baie centrale agrandie a reçu un balcon en fer. Seule la tourelle semble ne pas avoir été modifiée. Gare : Gare à 1,2 km ( lignes SNCF: Tours – Les Sables d’Olonnes et Paris – Bordeaux) Autoroute : A10 à 40 km, sortie « La Thibaudière » Bus : 3 lignes à Chinon desservant Langeais, Richelieu et Sainte-Catherine de Fierbois (réseau « Touraine Fil Vert ») . Arrêt de bus à 5 minutes à pied du musée. Collections permanentes : le musée n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Chiens-guides : autorisés à entrer au musée

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire est un bâtiment historique situé en plein cœur de la ville médiévale de Chinon où se sont tenus les États-Généraux convoqués par Charles VII en 1428.

Exposition Vivre entre Vienne et Loire, Le Carroi musée d’arts et d’histoire © CC CVL