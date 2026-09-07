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Visite libre au Carroi musée, Le Carroi, musée d’arts et d’histoire, Chinon

samedi 19 septembre 2026 · Le Carroi, musée d'arts et d'histoire · Chinon

Visite libre au Carroi musée, Le Carroi, musée d’arts et d’histoire, Chinon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Carroi, musée d'arts et d'histoire
Adresse
44 Rue Haute Saint - Maurice, 37500 Chinon, France
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire

Visite libre au Carroi musée 19 et 20 septembre Le Carroi, musée d’arts et d’histoire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire est un bâtiment historique situé en plein cœur de la ville médiévale de Chinon où se sont tenus les États-Généraux convoqués par Charles VII en 1428.
À découvrir :
>Accueil / Exposition « Croquer La Grande remontée de Loire » à découvrir en compagnie de l’artiste Marc Sautereau le dimanche 20 septembre
>Rez-de chaussée / Exposition « Curiosités chinonaises »
>Étages / Exposition « Vivre entre Vienne et Loire »

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire 44 Rue Haute Saint – Maurice, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931812 https://www.facebook.com/musee.du.veron L’immeuble présente une façade entièrement en pierre, avec tourelle en encorbellement à l’un des angles. De nombreuses modifications ont été apportées dans sa disposition. Au rez-de-chaussée, les ouvertures ont été remaniées pour l’aménagement de boutiques. Au premier étage, la baie centrale agrandie a reçu un balcon en fer. Seule la tourelle semble ne pas avoir été modifiée. Gare : Gare à 1,2 km ( lignes SNCF: Tours – Les Sables d’Olonnes et Paris – Bordeaux) Autoroute : A10 à 40 km, sortie « La Thibaudière » Bus : 3 lignes à Chinon desservant Langeais, Richelieu et Sainte-Catherine de Fierbois (réseau « Touraine Fil Vert ») . Arrêt de bus à 5 minutes à pied du musée. Collections permanentes : le musée n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Chiens-guides : autorisés à entrer au musée
Le Carroi, musée d’arts et d’histoire est un bâtiment historique situé en plein cœur de la ville médiévale de Chinon où se sont tenus les États-Généraux convoqués par Charles VII en 1428.

Exposition Vivre entre Vienne et Loire, Le Carroi musée d’arts et d’histoire © CC CVL

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