Visite libre au musée vaudou et Restitution de travaux d’étudiants, Château Musée Vodou, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre au musée vaudou et Restitution de travaux d’étudiants 19 et 20 septembre Château Musée Vodou Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le musée à votre rythme le 19/09 de 14h à 17h et le 20/09 de 14h à 18h – 6 € dès 6 ans – Pensez à prendre vos écouteurs ! Des textes explicatifs et un audioguide accessible via QR code (en français, anglais, allemand, espagnol, turc) vous accompagnent tout au long du parcours. Pour les plus jeunes, un livret-jeu est disponible à l’accueil.

Restitution des travaux des étudiants de E-ARTSUP (école de création visuelle). Découvrez le court-métrage « Héritage » et le jeu vidéo Ayo inspirés de l’univers vodou. En avril 2026, les étudiants en animation et en jeux vidéo se sont retrouvés au musée vodou pour réaliser un projet d’étude. Suite à cette plongée dans l’univers vodou, plusieurs superbes projets sont nés, venez les voir et jouer aux jeux vidéo pour les journées du patrimoine.

Le château vodou étant un musée privé, un tarif exceptionnel vous est proposé pour les journées du Patrimoine.

Château Musée Vodou 4 rue de Koenigshoffen, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Montagne-Verte Bas-Rhin Grand Est 03 88 36 15 03 http://www.chateau-vodou.com Le Château Vodou est un musée privé atypique : il présente la plus grande collection d’objets vodou ouest-africains au monde. Implanté dans un écrin exceptionnel — un château d’eau de 1878 — il est géré par une association.

Le vodou est une religion qui englobe un vaste champ de pratiques, de rituels et de croyances. Originaire d’Afrique de l’Ouest, il puise plus précisément ses racines dans l’ancien royaume du Dahomey. Il s’est fixé dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui aux alentours du XVIIᵉ siècle.

Le vodou encadre les moments clés de la vie (naissances, unions, morts), mais vise aussi à guérir les maladies. Il cherche à maintenir une harmonie entre le monde visible — terrestre et naturel — et le monde invisible des divinités et des ancêtres, notamment à travers la divination du Fa, les cérémonies et les objets de culte.

Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques religieuses. La collection, forte de plus de 1 200 pièces, appartient aux fondateurs du musée : Marc et Marie Luce Arbogast.

Visitez le musée à votre rythme le 19/09 de 14h à 17h et le 20/09 de 14h à 18h – 6 € dès 6 ans – Pensez à prendre vos écouteurs ! Des textes explicatifs et un audioguide accessible via QR code (en au…

©Château Vodou