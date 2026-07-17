Visite libre avec audioguide, Cour d’appel de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite libre avec audioguide Samedi 19 septembre, 09h30 Cour d’appel de Paris Paris

Evenement gratuit, sur inscription (obligatoire). Ouverture des réservations le 1er septembre 2026 à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La cour d’appel de Paris vous ouvre ses portes et vous propose tout au long de la journée une programmation riche, pour tous les publics.

De l’inclusivité :

Un audioguide téléchargeable sur smartphone pour permettre à chacun de visiter à son rythme.

Le texte du parcours retranscrit afin de générer, sur smartphone, une traduction automatique dans toutes les langues.

De l’interactivité :

Des magistrats, gendarmes, agents, disponibles pour échanger avec les visiteurs et partager leur expérience

Des QrCodes à scanner pour accéder à des témoignages de magistrats ou des compléments d’information

Une visite virtuelle de l’ancienne salle des procès hors normes

Un jeu de piste consistant à retrouver des détails architecturaux du bâtiment

De grands rendez-vous :

11h – une conférence de l’historien Henry Rousso sur « Le Musée-Mémorial du terrorisme, un nouveau lieu patrimonial ».

Des découvertes :

Le parcours sera jalonné d’expositions, dont une inédite en partenariat avec le MNT « Face au terrorisme, un patrimoine à inventer ».

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Une fois inscrit(e) sur un créneau horaire, vous recevrez par mail le lien vers l’audioguide et le livret pour la visite autonome du Palais de justice, le jeu de piste, la visite virtuelle,… Vous pourrez également assister à la conférence de 11h à 12h30, dans la limite des places disponibles.

Le parcours de visite n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Cour d’appel de Paris 4 boulevard du Palais 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0144327737 https://www.cours-appel.justice.fr/paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-cour-dappel-de-paris-vous-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine-2025 »}] La cour d’appel de Paris est une des 36 cours d’appel françaises. La cour d’appel est une juridiction de l’ordre judiciaire du second degré qui réexamine des affaires précédemment soumises à un tribunal en matière civile, commerciale, sociale ou pénale, et ce lorsque le jugement ne satisfait pas une ou plusieurs parties au procès. En métro :

Ligne 1 : arrêt Pont Neuf ou Châtelet

Ligne 4 : arrêt Cité, Saint-Michel ou Châtelet

Ligne 7 : Châtelet

Ligne 10 : Cluny la Sorbonne ou Odéon

Ligne 11 : Châtelet

Ligne 14 : Châtelet

En bus :

Lignes 27 et 58 : arrêt Pont Saint-Michel – Quai des Orfèvres

Lignes 47, 96, 38 et 21 : arrêt – Cité Palais de justice

Ligne 87 : arrêt Saint-Michel

En RER :

RER B et C : arrêt Saint-Michel – Notre Dame

RER A : arrêt Châtelet

Contrôle des effets personnels et de l’identité

Visite libre avec audioguide

©courappelparis