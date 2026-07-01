Visite libre avec exposition photographiques de l’église de La Chapelle-Montreuil, Église Saint-Eutrope, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite libre avec exposition photographiques de l’église de La Chapelle-Montreuil 19 et 20 septembre Église Saint-Eutrope Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Eutrope de La Chapelle-Montreuil et exposition photographique

Découvrez librement l’église Saint-Eutrope de La Chapelle-Montreuil à travers une visite accompagnée d’une exposition photographique.

Après la Révolution française, les paroisses sont transformées en communes. La nouvelle commune de La Chapelle-Montreuil est ensuite rattachée à Montreuil-Bonnin en 1819.

La population de La Chapelle-Montreuil étant alors plus importante que celle de Montreuil-Bonnin, les habitants apprécient peu que l’église paroissiale se trouve à Montreuil-Bonnin. L’église Saint-Eutrope est ainsi construite à la fin du XIXe siècle, jouant à l’époque le rôle de succursale paroissiale. Achevée en 1885 grâce à des aides de l’État, elle est édifiée en haut du bourg, à l’emplacement d’une petite chapelle.

Nommée en hommage à Eutrope de Saintes, parfois considéré comme le XIIIe apôtre, l’église abrite un vitrail représentant saint Eutrope. Malgré sa grande simplicité, elle conserve plusieurs éléments remarquables : une statue de saint Michel terrassant Satan, une statuette de l’Enfant Jésus de Prague, reproduction d’une statuette vénérée dans l’église Notre-Dame-de-la-Victoire à Prague, ainsi qu’un maître-autel illustré par le Repas d’Emmaüs.

En 1900, l’église possédait trois cloches issues de la fonderie Hildebrand, à Paris. Il n’en reste aujourd’hui qu’une seule, datée de 1736 et inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1966.

https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/La-Chapelle-Montreuil.pdf

Église Saint-Eutrope 4 Place de l’église – La Chapelle-Montreuil, 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 La Chapelle-Montreuil Vienne Nouvelle-Aquitaine 0626690807 http://boivrelavallee.eu [{« link »: « https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/La-Chapelle-Montreuil.pdf »}] Un peu d’histoire avant d’aborder en détails l’église de La Chapelle-Montreuil

Après la Révolution Française, les paroisses sont transformées en communes. Ainsi, la nouvelle commune de La Chapelle-Montreuil est rattachée à Montreuil-Bonnin en 1819.

La population de La Chapelle-Montreuil étant plus importante que celle de Montreuil-Bonnin, celle-ci n’apprécie guère que l’église paroissiale se trouve à Montreuil-Bonnin. Ainsi, l’église Saint-Eutrope est construite à la fin du XIXe siècle, jouant à l’époque le rôle de succursale paroissiale.

Achevée en 1885 grâce à des aides de l’État, l’église est construite en haut du bourg (à l’emplacement d’une petite chapelle).

L’intérieur de l’église

L’église est nommée Saint Eutrope en hommage à Eutrope de Saintes. (Un prêtre sous l’empire romain que l’on considère parfois comme le 13e apôtre). Le vitrail ci-contre le représente comme le veut la tradition.

Bien que l’église soit très simple, elle contient plusieurs statues notables. Notamment cette première statue, représentant Saint Michel avec sa lance écrasant Satan. Ou cette statuette représentant l’Enfant Jésus de Prague (reproduction d’une statuette vénérée dans l’église Notre-Dame-de-la-Victoire à Prague).

Si en 1900, l’église a 3 cloches (fonderie Hildebrand à Paris), de nos jours il n’en reste plus qu’une, de 1736, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1966).

Illustration sur l’autel de l’église de La Chapelle-Montreuil représentant le Repas d’Emmaüs

Le maître-autel est lui aussi remarquable. Illustré par le Repas d’Emmaüs

Visite libre avec exposition photographiques de l’Église Saint-Eutrope de La Chapelle-Montreuil

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