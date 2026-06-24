Visite libre collection Union européenne Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
jeudi 9 juillet 2026 · Micro-Folie Guéret Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Visite libre collection Union européenne
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits plus longs. Durant ce mois de juillet, découvrons les chefs d’œuvres de l’UE. A partir de 7 ans, durée estimée entre 20 min et 1h30. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
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English : Visite libre collection Union européenne
L’événement Visite libre collection Union européenne Guéret a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret
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