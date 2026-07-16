Visite libre de la basilique, Basilique du Sacré-Cœur, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la basilique 19 et 20 septembre Basilique du Sacré-Cœur Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Dominant Paris depuis Montmartre, la Basilique du Sacré-Cœur est un joyau d’architecture romano-byzantine. Érigée entre 1875 et 1914, sa façade blanche en travertin brille sous le soleil et offre une vue panoramique à couper le souffle sur la capitale depuis son dôme.

À l’intérieur, admirez l’une des plus vastes mosaïques d’or de France représentant le Christ triomphant. Lieu de culte actif avec une adoration perpétuelle depuis 1885, elle accueille aussi bien les pèlerins que les visiteurs.

L’accès à l’intérieur de la basilique est gratuit. La montée vers le dôme (payante) récompense les efforts par une vue à 360°. Ouverte tous les jours de 6h30 à 22h30. Un incontournable pour qui visite Paris !

Basilique du Sacré-Cœur Parvis du Sacré-Cœur 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France

Visite libre

©Sophie Lloyd