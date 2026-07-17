Visite libre de La Belle Enchantée, La Belle Enchantée, Reims

Informations pratiques

Visite libre de La Belle Enchantée Samedi 19 septembre, 09h30 La Belle Enchantée Marne

40 personnes en simultané. Durée indicative : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez La belle enchantée, exceptionnellement ouverte au grand public. Parcourez la maison, son jardin et profitez des nombreuses animations gratuites et ludiques proposées sur place. Durée indicative : 1h.

La Belle Enchantée 44 boulevard Lundy 51100 Reims Reims 51100 Jamin Marne Grand Est La Belle Enchantée est un somptueux hôtel particulier rémois, construit en 1876 dans le style Napoléon III. Modernisé au début du XXᵉ siècle par l’industriel Georges Charbonneaux avec le concours de l’architecte Pol Gosset, il a été orné de décors influencés par Majorelle et les ateliers Simon‑Marq. Récemment restauré par la Maison Taittinger, le lieu s’ouvre désormais au public en tant qu’espace dédié à la création, à la transmission et à la culture. Ses salons élégants, tels que la salle de bal ou le salon de musique décoré par Gustave Jaulmes, accueillent aujourd’hui des expositions, des concerts ou des ateliers, dans un esprit résolument tourné vers l’innovation artistique et le dialogue entre les disciplines.

Découvrez La belle enchantée, exceptionnellement ouverte au grand public. Parcourez la maison, son jardin et profitez des nombreuses animations gratuites et ludiques proposées sur place. Durée : 1h.…

© Benoit Pelletier